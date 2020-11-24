أمطار جيدة على ساحل مكة..

أوضح المهتم بالطقس، عبد الله الحربي، المناطق والمدن التي تشملها الحالة المطرية المتوقعة. وقال الحربي –عبر تويتر- إن الرياض وغربها وجنوبها تدخل في نطاق الأمطار الغزيرة، وكذلك الحفر ورفحاء والقصيم. وأبان الحربي، أن ساحل مكة الجنوبي إلى جازان «الساحل والسهل والجبل» بالإضافة لشرق المرتفعات، فالنماذج تضع كميات جيدة وهذه الكميات تراكمية يعني تكرار المطر. يشار، إلى أنه من المتوقع هطول أمطار بدءًا من مساء غدٍ الأربعاء على مناطق عدة بالمملكة. اقرأ أيضًا: «طقس الثلاثاء».. 3 مناطق سعودية تتأثر بغبار ورياح مثيرة للأتربة خبير مناخي يتوقع «موجة أمطار».. والأيام المتبقية على الشتاء

كانت هذه تفاصيل خبر «الحربي» يحدد المناطق والمدن التي تشملها الحالة المطرية المتوقَّعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.