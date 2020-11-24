اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف تنتخب المرشد رئيسًا والصالح وحريري نائبين

انتخبت اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية، محمد بن عبدالله المرشد رئيسًا لها، والمهندس خالد بن سعود الصالح والمهندس معن بن هاشم حريري نائبين للرئيس للدورة الجديدة للجان الوطنية بالمجلس «1441هـ - 1444هـ».

وجرت العملية الانتخابية بمقر مجلس الغرف السعودية ضمن الاجراءات الاحترازية الصحية المعتمدة لجائحة كورونا، وذلك عبر لجنة إشرافية تضم ممثلين من المجلس وأعضاء اللجنة التنفيذية للجنة الوطنية العقارية من غير المرشحين بإشراف مباشر من الإدارة القانونية بالمجلس لضمان الشفافية والنزاهة.

وعبر رئيس اللجنة ونائبيه عن تقديرهم وشكرهم لأعضاء اللجنة على الثقة التي أولوها لهم بانتخابهم، مؤكدين على العمل بشكل جاد وفاعل لتطوير القطاع العقاري بالمملكة وتذليل العقبات والتحديات التي تواجه المستثمرين في القطاع.

ونوّه رئيس اللجنة محمد المرشد، إلى أهمية دور اللجنة كتجمع للمستثمرين في قطاع العقار بالمملكة يعمل على حماية مصالحهم ونقل التحديات والمعوقات التي تواجههم للجهات الحكومية المعنية لتذليلها مضيفًا أنهم سيعملون على مواصلة النجاحات التي حققتها الدورة الماضية مثمنًا الاهتمام الذي تحظى به اللجان الوطنية من قِبَلِ مجلس الغرف السعودية، وكافة الأجهزة الحكومية ومساندته لها في جميع فعالياتها، فضلًا عن تسخير إمكاناته لخدمة أهدافها الأمر الذي ساعد في زيادة فاعلية تلك اللجان وخدمة المستثمرين في هذا القطاع.

وأوضح، أن القطاع العقاري يشهد طفرة غير مسبوقة على مستوى التنظيمات والتشريعات العقارية بما يخدم تطوير القطاع وتعزيز مساهمته في التنمية الاقتصادية، لاسيما في ظل رؤية 2030 والتي تتطلع اللجنة لتحقيق أهدافها من خلال مرتكزاتها، فضلًا عن تذليل التحديات التي تواجه القطاع في مختلف مناطق المملكة عبر التعاون مع اللجان العقارية في الغرف التجارية والاستماع إلى مرئياتها ومقترحاتها بما يدفع بعجلة القطاع العقاري بالمملكة بالشكل الأمثل الذي تطمح إليه القيادة الرشيدة والمواطن السعودي والمستثمرين في القطاع.