مسؤول بأرامكو: الصهريج الذي تضرر من الهجوم يمثل 10% من الوقود المخزن.. ولا تأثير على العملاء

ذكر مسؤول في شركة أرامكو، أن الشركة أظهرت قدرتها على التعامل مع هجوم الحوثيين، مشيرًا إلى أن رجال الإطفاء استجابوا فورًا وأخمدوا الحريق خلال 40 دقيقة.

وقال المسؤول لوكالة أنباء رويترز، أن الصهريج الذي تضرر في محطة التوزيع في جدة، يمثل 10% من كل الوقود المخزن، وفقًا لما نقلته «سكاي نيوز عربية».

وأضاف المسؤول بأرامكو، أن العملاء لم يتأثروا بهجوم الحوثيين على المنشأة النفطية بجدة.

وكان مصدر مسؤول في وزارة الطاقة، صرح أمس الاثنين، أنه عند الساعة الثالثة وخمسين دقيقة من صباح الاثنين، وقع انفجار تسبب في نشوب حريق في خزان للوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال مدينة جدة نتيجة اعتداء إرھابي بمقذوف.

وأضاف المصدر أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق، وأنه لم تحدث، جراء ھذا الاعتداء، إصابات أو خسائر في الأرواح.

من جانبه، صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العميد الركن تركي المالكي، أنه بالإشارة إلى البيان الصادر من وزارة الطاقة عن نشوب حريق في خزان للوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية بمدينة جدة، فإنه ثبت تورط الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بهذا الاعتداء الإرهابي الجبان، والذي لا يستهدف المقدرات الوطنية للمملكة، وإنما يستهدف عصب الاقتصاد العالمي وإمداداته وكذلك أمن الطاقة العالمي.

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