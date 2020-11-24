«الضمان الصحي» يكشف: هل تغطي وثيقة التأمين تكلفة اختبارات الحساسية؟

أوضح مجلس الضمان الصحي، أن وثيقة التأمين لا تغطي اختبارات الحساسية لكنها تغطي أدوية العلاج من الحساسية.

وذكر المجلس –عبر تويتر- ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أنه «تُستثنى وثيقة الضمان الصحي التعاوني الموحدة اختبارات الحساسية مهما كانت طبيعتها، بخلاف تلك المتعلقة بوصف أدوية العلاج».

وقال المواطن في استفساره إن مرض الحساسية مثل حساسية الأنف تعتبر من الأمراض المزمنة، فلماذا لا تغطي شركات التأمين تكاليف اختباراتها؟.

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