مستعرضًا خطوات التسجيل..
أوضح تطبيق «توكلنا» المعتمد من وزارة الصحة، أن الزائر لا يحتاج إلى تعريف رقم الجوال في منصة «أبشر» مثل المواطن أو المقيم.
وذكر التطبيق –عبر تويتر- ردًّا على استفسار بهذا الشأن، أن «الزائر لا يحتاج تعريف رقم الجوال في (أبشر)».
وأضاف التطبيق، أن «التسجيل للزائرين يتطلب: التواجد داخل المملكة، وإدخال رقم الجواز وتاريخ الميلاد، وتحديد الجنسية، وإدخال رقم الجوال، وكلمة مرور».
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كانت هذه تفاصيل خبر هل يحتاج الزائر لتعريف رقم الجوال في «أبشر»؟.. تطبيق توكلنا يجيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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