هل يحتاج الزائر لتعريف رقم الجوال في «أبشر»؟.. تطبيق توكلنا يجيب

أوضح تطبيق «توكلنا» المعتمد من وزارة الصحة، أن الزائر لا يحتاج إلى تعريف رقم الجوال في منصة «أبشر» مثل المواطن أو المقيم.

وذكر التطبيق –عبر تويتر- ردًّا على استفسار بهذا الشأن، أن «الزائر لا يحتاج تعريف رقم الجوال في (أبشر)».

وأضاف التطبيق، أن «التسجيل للزائرين يتطلب: التواجد داخل المملكة، وإدخال رقم الجواز وتاريخ الميلاد، وتحديد الجنسية، وإدخال رقم الجوال، وكلمة مرور».

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