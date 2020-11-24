السعودية اليوم / موريتانيا تسجل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا



نواكشوط 09 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 24 نوفمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في موريتانيا، بلغ 8 آلاف و167 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 169 وفاة.

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11:48ت م

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نواكشوط 09 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 24 نوفمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في موريتانيا، بلغ 8 آلاف و167 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 169 وفاة.// انتهى //11:48ت م0050

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