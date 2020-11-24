السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الجوف يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الجندل



سكاكا 09 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 24 نوفمبر 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف في مكتبه بالإمارة اليوم ، رئيس مجلس إدارة نادي الجندل بمحافظة دومة الجندل المهندس مشعل بن محمد الحسن ، وأعضاء مجلس الإدارة الجديد .

ونوه سموه بدعم واهتمام القيادة الرشيدة بقطاع

// انتهى //

11:41ت م

0047



سكاكا 09 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 24 نوفمبر 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف في مكتبه بالإمارة اليوم ، رئيس مجلس إدارة نادي الجندل بمحافظة دومة الجندل المهندس مشعل بن محمد الحسن ، وأعضاء مجلس الإدارة الجديد .ونوه سموه بدعم واهتمام القيادة الرشيدة بقطاع الرياضة ،مشيراً إلى دور الأندية الرياضية في خدمة شباب المنطقة في مختلف الألعاب.// انتهى //11:41ت م0047

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