السعودية اليوم / السودان تسجل 379 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الخرطوم 09 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 24 نوفمبر 2020 م واس

سجلت السودان خلال الـ24 ساعة الماضية ، 379 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة السودانية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 16052 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1202 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 9854 حالة .

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10:41ت م

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الخرطوم 09 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 24 نوفمبر 2020 م واسسجلت السودان خلال الـ24 ساعة الماضية ، 379 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 5 وفيات ، و 10 حالات شفاء .وأفادت وزارة الصحة السودانية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 16052 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1202 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 9854 حالة .// انتهى //10:41ت م0032

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