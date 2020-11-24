السعودية اليوم / ألمانيا تسجل 13554 إصابة جديدة بفيروس كورونا



برلين 09 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 24 نوفمبر 2020 م واس

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس

وكشفت البيانات تسجيل 249 حالة وفاة جديدة مما يرفع العدد الإجمالي إلى 14361.

// انتهى //

09:41ت م

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برلين 09 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 24 نوفمبر 2020 م واسأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا 13554 حالة ليصل الإجمالي إلى 942687 إصابة.وكشفت البيانات تسجيل 249 حالة وفاة جديدة مما يرفع العدد الإجمالي إلى 14361.// انتهى //09:41ت م0020

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