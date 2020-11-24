- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار الذهب في السعودية خلال التعاملات الصباحية والان مع التفاصيل
الثلاثاء 24 نوفمبر 2020
تراجعت أسعار الذهب في السعودية، خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، وسط ضغوط تراجع أسعار المعدن الثمين عالميا.
وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية، مسجلا 221.84 ريال (59.16 دولار)، مقابل 225.58 ريال (60.15 دولار) في تعاملات الأمس.
كما تراجع جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا إلى 194.11 ريال (51.76 دولار)، مقابل 197.38 ريال (52.63 دولار) الإثنين.
وخسر سعر جرام الذهب عيار 18 أكثر من 3 ريالات ليصل إلى 166.38 ريال (44.37 دولار).
كما انخفض سعر جرام الذهب عيار 14 ليبلغ 129.41 ريال (34.51 دولار) مقابل 131.59 ريال (35.09 دولار)، فيما بلغ سعر الأوقية (الأونصة) في المملكة 6900 ريال (1840 دولارا)، مقابل 7016.25 ريال (1871 دولارا) مستهل تعاملات أمس.
وسجل سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) إلى 1552.88 ريال (414.10 دولار)، مقابل 1579.05 ريال (421.08 دولار) في تعاملات الإثنين.
وعالميا، هبطت أسعار الذهب 2% إلى أدنى مستوى لها في أربعة أشهر منتصف تعاملات في إغلاق الإثنين، بعد بيانات أفضل من المتوقع لنشاط الشركات في الولايات المتحدة وتفاؤل بتقدم في لقاحات للوقاية من مرض كوفيد-19، وهو ما عزز الآمال في تعاف اقتصادي أسرع ودفع المستثمرين للتوجه نحو الأصول العالية المخاطر.
وتراجع الذهب في المعاملات الفورية إلى 1832.51 دولار للأوقية (الأونصة) عند الساعة 1615 بتوقيت جرينتش أمس الإثنين، وهو أدنى مستوى له منذ الحادي والعشرين من يوليو/تموز الماضي.
وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2.17% إلى 1831.60 دولار للأوقية.
كانت هذه تفاصيل خبر تراجع أسعار الذهب في السعودية خلال التعاملات الصباحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.