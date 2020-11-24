شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 3 أطنان من المخلفات على شواطئ القطيف والان نبدء بالتفاصيل

رفعت بلدية وسط القطيف ممثلة بإدارة النظافة و الأسواق ٣ أطنان من المخلفات على الشواطئ ، وذلك ضمن جهودها في تحسين المشهد الحضري.

ودعت جميع الصيادين و مرتادي الشواطئ والواجهات البحرية برمي المخلفات و التخلص منها في أماكنها المخصصة حفاظًا على البيئة البحرية.