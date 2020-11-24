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الجهني: الحالة الممطرة القادمة ليست للتنزه.. الزَم بيتك
ابتعد عن مجاري السيول واتبع تعليمات الدفاع المدني
متابعات الخليج 365 - الرياض
حذر الباحث في الطقس والمناخ د. زياد الجهني، اليوم الثلاثاء، من الحالة المطرية القادمة، حيث توقع هطول أمطار غزيرة وجرياناً للسيول.
وقال الجهني، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “الحالة الممطرة القادمة ليست للمطاردة أو التنزه وقت نشاط السحب وخروجها من البحر”، مضيفاً: “الزَم بيتك، وابتعد عن أماكن تجمع السيول واتبع إرشادات الدفاع المدني”.
وأضاف الجهني في تغريدة أخرى “انكسار علوي ورياح بحرية رطبة ومنطقة تكدّس وتجميع وسط الساحل الغربي لذلك الظروف مثالية لخروج سحابة بحرية غزيرة ما بين ثول والليث مروراً بـ جدة ويصعب تحديد مكانها بدقة عالية”.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار تأثير الرياح النشطة على مناطق (الشرقية، المدينة المنورة، مكة المكرمة). وسماء غائمة جزئياً على المرتفعات الجنوبية الغربية.
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