إيلون موسك يتخطى بيل جيتس ليصبح أغنى ثاني رجل في العالم 

2020-11-24

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

تجاوز رجل الأعمال الملياردير إيلون موسك، بيل جيتس، ليصبح ثاني أغنى شخص في العالم بعد أسابيع قليلة من تخطيه مارك زوكربيرج، مؤسس فيسبوك.

وهذا يعني أن مؤسس أمازون، جيف بيزوس، هو الوحيد الذي يتقدم عليه الآن في التصنيف العالمي لمؤشر قائمة المليارديرات من بلومبرغ، وهو تقدم مذهل نظرًا لأنه كان يحتل المرتبة 35 في يناير الماضي.

وارتفعت ثروة موسك بعد أن تم اختيار شركته الكهربائية تسلا Tesla للانضمام إلى S&P 500، وهو مؤشر سوق الأسهم الذي يقيس أداء 500 شركة كبيرة مدرجة في البورصة الأمريكية.

وارتفعت ثروة موسك 49 عامًا، بمقدار 7.2 مليار دولار لتصل إلى 127.9 مليار دولار، مدفوعة بارتفاع سعر سهم تسلا، وفقًا لبلومبرج.

ويمتلك الملياردير المولود في جنوب إفريقيا حصة تبلغ 20% في شركة تسلا التي شهدت ارتفاع سعر سهمها بأكثر من خمسة أضعاف هذا العام حتى الآن.

ومثل هذا العام نجاحًا كبيرًا لـ إيلون موسك، حيث أرسلت شركته سبيس إكس 4 رواد فضاء إلى الفضاء في وقت سابق من هذا الشهر لتفي بأول عقد تجاري لها مع وكالة الفضاء الأمريكية ناسا.

وتعد تسلا صانع السيارات الأكثر قيمة في العالم، وذلك على الرغم من أنها تقدم جزءًا بسيطًا من عدد السيارات مقارنة بتلك التي تنتجها الشركات المصنعة الأكثر شهرة مثل جنرال موتورز وفولكس واجن وفورد وتويوتا، كما تُقدر قيمتها بأكثر من ديزني وكوكا كولا، وتبلغ قيمتها السوقية 500 مليار دولار تقريبًا.



