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المملكة تحصد المركزين السابع والعاشر في بطولة الأولمبياد العالمي للروبوت
متابعات الخليج 365 - الرياض
حققت المملكة المركزين السابع والعاشر عبر فريقين، في بطولة الأولمبياد العالمي للروبوت WRO في فئة التحدي المتقدم، وذلك بإشراف من الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد والروبوت “تحكم”.
ونال المركز السابع في فئة المفتوح (المشاريع الإبداعية بالروبوت) فريق عن المدينة المنورة في الفئة العمرية 16 – 19 عاماً وسط مشاركة 51 فريقاً من 42 دولة.
فيما حقق فريق عن منطقة جازان في الفئة العمرية 14 – 16 عاماً، المركز العاشر في فئة “التحدي المفاجئ” وهي الفئة الأصعب على مستوى البطولة التي شارك فيها 76 فريقاً من 42 دولة.
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