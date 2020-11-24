، ترامب عن قرار نقل السلطة: لا يعني الموافقة على نتائج الانتخابات ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: ما علاقته بالاستمرار في متابعة قضايانا في المحاكم المختلفة؟

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن القرار الذي اتخذته إدارة الشؤون العامة (GSA) ببدء عملية نقل السلطة إلى جو بايدن، لا يعني أنه موافق على نتائج الانتخابات.

وأضاف ترامب، في تغريدة على "تويتر": "ما علاقة السماح الذي منحته إدارة الشؤون العامة للعمل التمهيدي مع الديمقراطيين، بالاستمرار في متابعة قضايانا في المحاكم المختلفة حول ما سيتم اعتباره أكثر الانتخابات فساداً في التاريخ السياسي الأمريكي؟ نحن نتحرك بأقصى سرعة".

ووفق "روسيا اليوم" يوم أمس الاثنين، ذكرت شبكة CNN، أن GSA أبلغت بايدن باستعدادها لبدء إجراءات تسليم الرئاسة في البلاد.

بدوره، أوصى ترامب، إميلي مورفي رئيسة GSA، وكذلك أعضاء إدارته بـ "القيام بما هو ضروري" فيما يتعلق بالإجراءات الأولية المتعلقة بنقل وتسليم السلطة.الرئيس الأمريكي دونالد ترامب