محمد بن مسعود - الدمام - أعربت عن أطيب التمنيات للشعب الشقيق بالتقدم بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس تشان سانتوخي؛ رئيس جمهورية سورينام، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده. وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية سورينام الشقيق اطراد التقدم والازدهار. وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة للرئيس تشان سانتوخي؛ رئيس جمهورية سورينام. وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية سورينام الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 24 نوفمبر 2020 - 9 ربيع الآخر 1442 10:39 AM أعربت عن أطيب التمنيات للشعب الشقيق بالتقدم القيادة تهنئ رئيس سورينام بذكرى استقلال بلاده القيادة تهنئ رئيس سورينام بذكرى استقلال بلاده بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس تشان سانتوخي؛ رئيس جمهورية سورينام، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده. وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية سورينام الشقيق اطراد التقدم والازدهار. وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة للرئيس تشان سانتوخي؛ رئيس جمهورية سورينام. وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية سورينام الشقيق المزيد من التقدم والازدهار. الكلمات المفتاحية ، القيادة تهنئ رئيس سورينام بذكرى استقلال بلاده ،

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