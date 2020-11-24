، على نفقتها.. طبيبة سعودية تؤمِّن عيادة متنقلة لعلاج أسنان الأطفال مجانًا "فيديو" ،

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بادرت طبيبة أسنان سعودية، بإطلاق مبادرة عيادة أسنان متنقلة تقدم خدمتها بالمجان، وتستهدف الأطفال لمن هم دون سن 12 سنة؛ لحماية أسنانهم من التسوس، وتعمل تطوعيًّا لثلاثة أيام في الأسبوع خلال الفترة المسائية.
وفي التفاصيل، بادرت مدير مركز الأسنان التخصصي بمحافظة طريف الدكتورة منى الرويلي، على نفقتها الخاصة، بتأمين عربة محمولة جُهّزت كعيادة أسنان متنقلة للأطفال تجوب الشوارع والأماكن العامة؛ وذلك مع فريق طبي من مركز الأسنان التخصصي، في محافظة طريف أقصى شمال السعودية.
وقالت "الرويلي" لقناة "العربية": "راودتني فكرة استخدام العربة كعيادة أسنان متنقلة، فأعدت ترتيبها من جديد بما يناسب السياسات العامة، وقدمتها كمبادرة للزملاء في الشؤون الصحية ورحّبوا بالفكرة ودعموها بكل التجهيزات الطبية".
وأضافت: "تهدف هذه المبادرة إلى تقديم الخدمات الوقائية والتوعوية التي من شأنها تعزيز صحة الفم والأسنان كتطبيق مادة الفلورايد على أسنان الأطفال لحمايتها من التسوس وبطريقة مريحة تُبعد عنهم رهبة الحضور إلى المراكز الصحية".
طبيبة أسنان سعودية مبادرة عيادة أسنان
24 نوفمبر 2020 - 9 ربيع الآخر 1442 10:23 AM
تجوب الشوارع والأماكن العامة مع فريق طبي لإبعاد رهبة المراكز الصحية عنهمعلى نفقتها.. طبيبة سعودية تؤمِّن عيادة متنقلة لعلاج أسنان الأطفال مجانًا "فيديو"
بادرت طبيبة أسنان سعودية، بإطلاق مبادرة عيادة أسنان متنقلة تقدم خدمتها بالمجان، وتستهدف الأطفال لمن هم دون سن 12 سنة؛ لحماية أسنانهم من التسوس، وتعمل تطوعيًّا لثلاثة أيام في الأسبوع خلال الفترة المسائية.
وفي التفاصيل، بادرت مدير مركز الأسنان التخصصي بمحافظة طريف الدكتورة منى الرويلي، على نفقتها الخاصة، بتأمين عربة محمولة جُهّزت كعيادة أسنان متنقلة للأطفال تجوب الشوارع والأماكن العامة؛ وذلك مع فريق طبي من مركز الأسنان التخصصي، في محافظة طريف أقصى شمال السعودية.
وقالت "الرويلي" لقناة "العربية": "راودتني فكرة استخدام العربة كعيادة أسنان متنقلة، فأعدت ترتيبها من جديد بما يناسب السياسات العامة، وقدمتها كمبادرة للزملاء في الشؤون الصحية ورحّبوا بالفكرة ودعموها بكل التجهيزات الطبية".
وأضافت: "تهدف هذه المبادرة إلى تقديم الخدمات الوقائية والتوعوية التي من شأنها تعزيز صحة الفم والأسنان كتطبيق مادة الفلورايد على أسنان الأطفال لحمايتها من التسوس وبطريقة مريحة تُبعد عنهم رهبة الحضور إلى المراكز الصحية".
، على نفقتها.. طبيبة سعودية تؤمِّن عيادة متنقلة لعلاج أسنان الأطفال مجانًا "فيديو" ،
المصدر : الخليج 365
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