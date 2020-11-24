، 447 من منسوبي ومنسوبات "شؤون الحرمين" يتدربون على "إدارة المخاطر" ،

محمد بن مسعود - الدمام - دورة تدريبية عرّفتهم بمفهومها وأنواعها وسبل الحذر منها وأثرها وطرق إدارتها

أقامت وكالة التخطيط والتطوير وتحقيق الرؤية بالرئاسة العامة لشؤون الحرمين، ممثلة في أكاديمية السلامة والصحة المهنية بالإدارة العامة لأكاديمية المسجد الحرام، أولى دوراتها التدريبية عن بُعد بعنوان "إدارة المخاطر"، وحضرها (447) متدرباً من منسوبي ومنسوبات الرئاسة.

وأوضح مدير الإدارة العامة لأكاديمية المسجد الحرام أحمد بن عيد الوذيناني، أن الدورة عرّفت المشاركين بمفهوم المخاطر، وأنواعها، وسبل الحذر منها، وإحصاءاتها، وأثرها، وطرق إدارتها، وعملياتها، واستعرضت سجل المخاطر، وقدّمها المدرب المهندس حسين بن بركات السويهري.

وأكد أن الأكاديمية تواصل تقديم عددٍ من الدورات عن بُعد، وذلك إنفاذاً لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.الرئاسة العامة لشؤون الحرمين المسجد الحرام