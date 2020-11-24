، البحرين تدين الاعتداء الإرهابي الذي استهدف محطة توزيع المنتجات البترولية في جدة ،

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أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين واستنكرت، بشدة، الاعتداء الإرهابي بمقذوف أطلقته الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال مدينة جدة بالمملكة، والذي أدى إلى نشوب حريق في خزان للوقود، مؤكدة أن هذا العمل الإرهابي الجبان الذي يستهدف المنشآت النفطية يهدد سلامة إمدادات الطاقة للعالم، ويشكل خطراً جسيماً على الاقتصاد العالمي.
ووفق ما نقلته وكالة أنباء البحرين أكدت وزارة الخارجية تضامن مملكة البحرين مع شقيقتها المملكة العربية السعودية، وتأييدها المطلق لكل ما تتخذه من إجراءات لضمان سلامة أراضيها وحماية أمنها واستقرارها، وأنها تشدد على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات جادة وصارمة للتصدي لهذه الأعمال الإرهابية التخريبية التي ترتكبها جماعة الحوثي والتي تستهدف المنشآت المدنية وتهدد سلامة وأمن المدنيين الأبرياء.وزارة خارجية مملكة البحرين
البحرين تدين الاعتداء الإرهابي الذي استهدف محطة توزيع المنتجات البترولية في جدةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-11-24
أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين واستنكرت، بشدة، الاعتداء الإرهابي بمقذوف أطلقته الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال مدينة جدة بالمملكة، والذي أدى إلى نشوب حريق في خزان للوقود، مؤكدة أن هذا العمل الإرهابي الجبان الذي يستهدف المنشآت النفطية يهدد سلامة إمدادات الطاقة للعالم، ويشكل خطراً جسيماً على الاقتصاد العالمي.
ووفق ما نقلته وكالة أنباء البحرين أكدت وزارة الخارجية تضامن مملكة البحرين مع شقيقتها المملكة العربية السعودية، وتأييدها المطلق لكل ما تتخذه من إجراءات لضمان سلامة أراضيها وحماية أمنها واستقرارها، وأنها تشدد على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات جادة وصارمة للتصدي لهذه الأعمال الإرهابية التخريبية التي ترتكبها جماعة الحوثي والتي تستهدف المنشآت المدنية وتهدد سلامة وأمن المدنيين الأبرياء.
24 نوفمبر 2020 - 9 ربيع الآخر 1442
08:44 AM
أكدت تأييدها لكل ما تتخذه المملكة من إجراءات لضمان سلامة أراضيها وحماية أمنها
أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين واستنكرت، بشدة، الاعتداء الإرهابي بمقذوف أطلقته الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال مدينة جدة بالمملكة، والذي أدى إلى نشوب حريق في خزان للوقود، مؤكدة أن هذا العمل الإرهابي الجبان الذي يستهدف المنشآت النفطية يهدد سلامة إمدادات الطاقة للعالم، ويشكل خطراً جسيماً على الاقتصاد العالمي.
ووفق ما نقلته وكالة أنباء البحرين أكدت وزارة الخارجية تضامن مملكة البحرين مع شقيقتها المملكة العربية السعودية، وتأييدها المطلق لكل ما تتخذه من إجراءات لضمان سلامة أراضيها وحماية أمنها واستقرارها، وأنها تشدد على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات جادة وصارمة للتصدي لهذه الأعمال الإرهابية التخريبية التي ترتكبها جماعة الحوثي والتي تستهدف المنشآت المدنية وتهدد سلامة وأمن المدنيين الأبرياء.
، البحرين تدين الاعتداء الإرهابي الذي استهدف محطة توزيع المنتجات البترولية في جدة ،
المصدر : الخليج 365
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