شكرا لمتابعة خبر عن تنبيه من أمطار رعدية على منطقة جازان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم من تكوّن أمطار رعدية على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية ، على محافظات الداير بني مالك، و العارضه، والعيدان، وفيفا .

وبينت الهيئة أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 7 مساءً .