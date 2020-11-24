أنور قرقاش: هنيئًا للمملكة نجاحها في المشاريع والتحديات الكبيرة

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الرياض - علي القحطاني - أبوظبي (صدى):أعرب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، اليوم الثلاثاء، عن سعادته وتهنئته إلى المملكة على إنجازاتها ونجاحها في المشاريع والتحديات الكبيرة.
وكتب أنور قرقاش، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير "تويتر": "هنيئاً للمملكة العربية السعودية الشقيقة نجاحها في المشاريع والتحديات الكبيرة، والبعض للأسف ينشغل بالمناوشات الصغيرة".
وأضاف "قرقاش" مستشهداً ببيت من الشعر للمتنبي، قائلًا صدق المتنبي في قوله: "وتكبر في عين الصغير صغارها.. وتصغر في عين العظيم العظائم".
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