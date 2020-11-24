زيارة نتنياهو للسعودية تتصدر عناوين المواقع العبرية

تصدرت زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى السعودية، وبدء خطوات نقل السلطة في الولايات المتحدة، عناوين المواقع العبرية صباح اليوم الثلاثاء.

يديعوت أحرنوت :

كورونا “إسرائيل”: في أعقاب ساعات من النقاشات وتبادل الصرحات، كل المدارس ست فتح بالتدريج في المدن الخضراء والصفراء.

الانتخابات الأمريكية:ترمب يعلن التعاون مع الرئيس المنتحب بايدن، ويقول:” سنستمر بالصراع”.

نتنياهو أراد ضم ضباط من الجيش الإسرائيلي لزيارة السودان،وجنتس رفض ذلك.

الانتخابات الأمريكية: ضربة أخرى لترمب، مشغن تصادق على نتنائج الانتخابات.

شخصية أمريكية عادت من الرياض ل “إسرائيل” تدعي: “سعوديون كثر يتوقعون التطبيع مع إسرائيل”.

هآرتس:

الانتخابات الأمريكية: إدارة ترمب أبلغت بايدن أنها مستعدة للتعاون في نفل السلطة.

الشكاوى ضد العنف في العائلة ارتفعت ثلاثة أضعاف في ظل تفشي فيروس الكورونا.

الانتخابات الأمريكية: بايدن أعلن عن عشرات التعينات في إدارته القادمة.

وفد إسرائيلي زار الرياض لبحث تعاون مشترك محتمل.

السكرتيرالعسكري لنتنياهو سافر معه للسعودية دون علم رئيس الأركان أفيف كوخافي.

الشرطة الإسرائيلية تطلب من الجمهور المساعدة في القبض على المتهم بقتل زوجته من عرابة البطوف.

92% من قضايا الاغتصاب في العام الماضي أغلقت بدون لوائح اتهام.

معاريف:

كبنيت الكورونا قرر عودة العملية التعليمية بالتدريج في المدن الخضراء والصفراء.

بموافقة ترمب: إدارة بايدن حصلت على موافقة للبدء بإجراءات نقل السلطة.

مئات آلاف لقاحات فايزر تصل “إسرائيل”حتى نهاية العام.

خطاب نتنياهو الغريب :”النساء والأطفال حيوانات لها حقوق”.

وزارة الخارجية الإسرائيلية والأماراتية وقعا اتفاقاً مؤقتاً لدخول المواطنين بين البلدين، وشركة الطيران الإماراتية تخصص 14 رحلة أسبوعياً.

واللا نيوز:

كبنيت الكورونا وافق على فتح المدارس في المدن منخفضة الإصابة بفيروس الكورونا.

بايدن حصل على موافقة البدء بإجراءات نقل السلطة .

الدولار في أدنى مستوياته منذ العام 2008.

بعد يوم من زيارة نتنياهو: تم إدراج السعودية بهدوء في قائمة الدول الخضراء.

الكنيست ألغت رفع رواتب أعضاء الكنيست، ووفرت 6 مليون شيكل شهرياً.

إسرائيل اليوم:

كبنيت الكورونا قرر فتح المدارس بالتدريج في المدن الخضراء والصفراء.

بدء خطوات نقل السلطة في الولايات المتحدة الأمريكية.

تحليل: زيارة نتنياهو للسعودية، جبهة سعودية إسرائيلية ضد بايدن وإيران.

تحليل: لا تستغربوا الضجة من قبل جنتس، ربما يستعد لخنوع جديد.

القناة 12 العبرية :

المدارس ستفتح في المدن الخضراء والصفراء.

زيارة نتنياهو السرية، والإعلان السعودي مؤشر على عدم اكتمال الأرضية للتطبيع.

جنتس منع ضباط إسرائيليين من السفر للسودان في إطار وفد إسرائيلي.

نيويورك: مئات الجثث فيشاحنات بسبب وفيات كورونا.

اقتراح الليكود لكحول لفان لمنع انتخابات: التخلي عن التناوب وإقصاء وزير القضاء. نيسنكورن