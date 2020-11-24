رسالة خاطئة من “الزكاة” يتبعها اعتذار: “مبيعاتك الإلكترونية تتجاوز 375 ألف ريال

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استغرب عدد من المواطنين اليوم، من رسائل عشوائية وصلت على البريد الإلكتروني من الهيئة العامة للزكاة والدخل تتضمن اكتشافها وجود نشاط تجاري على منصات التجارة الإلكترونية، واكتشاف تجاوز المبيعات لحد التسجيل الإلزامي في ضريبة القيمة المضافة، والمقدر بـ 375 ألف ريال سنوياً.

وخلال ما يقارب نصف ساعة، أرسلت الهيئة للمستفيدين بريداً اعتذرت فيه عن تلك الرسالة، وقالت: “نقدّر تفهمكم، ونعتذر عن وصول رسالة مرسلة مسبقاً من الهيئة تفيد بضرورة المسارعة بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة نظراً لتجاوز إيراداتكم السنوية 375 ألف ريال سنوي حد التسجيل الإلزامي. نأمل تجاهل الرسالة المرسلة من الهيئة بهذا الشأن في حال عدم انطباق الشروط والمعايير عليكم، وعدم اتخاذ أي إجراء نصت عليه الرسالة”.

وكانت عشرات الاستفسارات تصاعدت على مواقع التواصل الاجتماعية بعد رسالة الهيئة التي وصفوها بالصادمة، حتى صدر الإيضاح.

Source sabq

