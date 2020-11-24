القبض على مواطن تورط في اقتحام وسرقة المنازل والمركبات في حي طويق بالرياض (فيديو)

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تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، ثبت تورطه في اقتحام وسرقة المنازل والمركبات المتوقفة في الشوارع.

وأوضحت الشرطة، أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحق المتهم، أقر بارتكاب عدة جرائم بنفس الأسلوب الإجرامي جميعها في حي طويق غرب الرياض.

وأضافت أن قيمة المسروقات في الجرائم التي ارتكبها المتهم بلغت 22 ألف ريال، مشيرة إلى أنه جرى إيقافه واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقه وإحالته للنيابة العامة.

Source akhbaar24.argaam

