متى يكون استخراج بطاقة الهوية الوطنية إلزامياً؟ “الأحوال المدنية” تُوضح

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أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أمس (الإثنين)، عن الفئة العمرية لاستخراج بطاقة الهوية الوطنية ومتى يكون استخراجها إلزامياً أو اختيارياً.
وأشارت إلى أنه يمكن استخراج بطاقة الهوية الوطنية من سن الـ 10 – 15 عامًا، اختياريًا بعد موافقة ولي الأمر.
كما أكدت أن عند اكتمال 15 عامًا يكون الحصول عليها إلزاميًا وليس اختياريًا.
Source akhbaar24.argaam
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