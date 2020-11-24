“المرور” يوضح شروط إجراء التفويض على السيارة

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أوضح المرور، الشروط الواجب توافرها لإتمام إجراء عملية تفويض على السيارة.. وذكر عبر تويتر؛ ردًا على استفسار بهذا الخصوص، أن نظام المرور ينص في المادة السابعة عشرة الفقرة (2)، على تسديد المخالفات المرورية إن وجدت على مالك المركبة أو المفوض له، وألا تكون هناك قيود أمنية أو مرورية على المركبة. Source almnatiq





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