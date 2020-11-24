يبدأ اليوم.. «الحصيني» يوضح خصائص «الزبانا» آخر منازل الخريف

مدته 13 يومًا..
أوضح خبير الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أن اليوم الثلاثاء هو الطالع الأخير من الوسم، والمنزلة السابعة والأخيرة من الخريف، وهو «الزبانا» وأيامه 13 يومًا.
وذكر الحصيني –عبر تويتر- أن «الزبانا» تزداد فيه برودة الجو ليلًا مع اعتدال الأجواء نهارًا على معظم المناطق، وتستمر فيه زراعة القمح والشعير والخضار والبقول.
وقال، أن وقت أذان صلاة العصر، يبلغ فيه أبكر مدى له في التقدم طوال العام، منوهًا بأنه في «الزبانا» يُحبس الماء عن الأشجار التي تتساقط أوراقها في الشتاء إذا كانت طينية، ويقلل من سقي الرملية.
وأضاف الحصيني: «يقولون إذا طلعت الزبانا، أحدث لكل ذي عيال شأنا، ولكل ماشية هوانا (كناية عن اسْتِعْداد رب الأسرة للشتاء وما يترتب عليه من ملابس وغذاء وغيره)».
وأشار الحصيني، إلى أنه في «الزبانا» تستمر زيادة الليل، ويوافق دخوله حالة ممطرة.
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