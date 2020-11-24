رسالة من «الزكاة والدخل» تفجع سعوديين.. والهيئة تسارع بالاعتذار

فُجع عدد من المواطنين برسالة عبر البريد الإلكتروني من الهيئة العامة للزكاة والدخل تفيد بأن لديهم نشاطا تجاريا وأن مبيعاتهم تجاوزت حد التسجيل الإلزامي في ضريبة القيمة المضافة والمقدر بـ٣٧٥ ألف ريال سنويًا.

وتلقى عدد من المواطنين السعوديين الرسالة التي جاء في نصّها: «وفقاً للمعلومات المتوفرة للهيئة العامة للزكاة والدخل، تبين وجود نشاط تجاري لكم على منصات التجارة الإلكترونية، واكتشاف تجاوز مبيعاتكم حد التسجيل الإلزامي في ضريبة القيمة المضافة، والمقدر بـ 375 ألف ريال سنوياً يرجى المسارعة بالتسجيل في أقرب وقت ممكن، والإفصاح عن المبيعات وقت استحقاقها لتفادي العقوبات والغرامات النظامية».

وخلال نحو ساعتين ومع تصاعد حالة الجدل الواسعة ونشر عشرات الاستفسارات على مواقع التواصل الاجتماعي قامت الهيئة بإرسال رسالة اعتذار جاء فيها «نقدّر تفهمكم، ونعتذر عن وصول رسالة مرسلة مسبقًا من الهيئة تفيد بضرورة المسارعة بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة نظرًا لتجاوز إيراداتكم السنوية 375 ألف ريال سنوي حد التسجيل الإلزامي».

واستكملت الهيئة: نأمل تجاهل الرسالة المرسلة من الهيئة بهذا الشأن في حال عدم انطباق الشروط والمعايير عليكم، وعدم اتخاذ أي إجراء نصت عليه الرسالة.

وكانت عشرات الاستفسارات تصاعدت على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» ظهر أمس الإثنين بعد وصول الرسالة، وعلّق فؤاد الفرحان عليها قائلاً : من هو أكثر شخص فجع الخلق اليوم عبر الإيميل؟ وقالت روان المعثم ساخرة: «فجعوني وكانوا بناتي مسوين لعبة مطعم قلت يمكن الأرباح لمطعم وتين ولتين وأنا مدري!». واستغرب المغرد يحيى الدخيل الله من وصول الرسالة له رغم أنه لا يمتلك متجرا إلكترونيا: «الغريب أنه وصلني نفس الإيميل وما عندي أي متجر إلكتروني معقول يكون الإرسال عشوائي لكل أصحاب المؤسسات!؟».