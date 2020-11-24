شكرا لقرائتكم خبر عن رياح نشطة وأتربة على المدينة المنورة حتى الثامنة مساءً والان نبدء بالتفاصيل

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمنت نشاطا للرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية ، على محافظتي الحناكية والمهد . وبينت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الحادية عشرة صباحًا حتى الساعة الثامنة مساءً.

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