نادي عسير لذوي الإعاقة بطلاً للسباحة على مستوى المملكة

2020-11-24

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

حقق نادي ذوي الإعاقة في منطقة عسير المركز الأول على مستوى المملكة في بطولة رياضة السباحة والتي أقيمت في مدينة الرياض أخيراً، بقيادة المدرب عبدالله سعد الشهري والإداري سلطان العسكري ومدير النادي سعيد موسى الشهراني.

وأسفرت النتائج عن حصول السباح غرم مشعي الشمراني “إعاقة حركية” على الميدالية الذهبية والمركز الأول في ٢٥م ظهر والثاني في ٥٠م ظهر.

وحصل محمد علي هيازع “إعاقة حركية” على الميداليتين الذهبية والمركز الأول في ٢٥م صدر و٥٠م صدر، وحقق عبدالله إبراهيم الواقدي ” إعاقة بصرية ” المركز الأول والميداليتين الذهبية في ٢٥م حره و٥٠م ظهر.

وحصل يحيى محمد خبراني “إعاقة بصرية” على الميداليتين الذهبية والمركز الأول ٢٥م ظهر و٥٠م ظهر، فيما حقق تركي محمد خبراني “إعاقة بصرية” على الميداليتين الذهبية والمركز الأول في ٢٥م صدر و٥٠م صدر، وبذلك يحقق النادي المركز الأول في الترتيب العام في بطولة المملكة للسباحة لأندية ذوي الإعاقة.



