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الحصيني: اليوم تبدأ ليالي موسم الزبانا.. أمطار وتزداد البرودة ليلاً
اعتدال الأجواء في ساعات النهار
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقع الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني، أن يكون اليوم الثلاثاء الطالع الأخير من “الوسم” والمنزلة السابعة والأخيرة من الخريف وتسمى “الزبانا”.
وقال الحصيني، عبر حسابه في “تويتر”، إن أيام نجم “الزبانا” 13 يوماً، وفيه تزداد برودة الجو ليلاً مع اعتدال الأجواء نهاراً على معظم المناطق، كما تستمر زراعة القمح والشعير والخضار والبقول.
وأضاف: “وقت أذان صلاة العصر يبلغ فيه أبكر مدى له في التقدم طوال العام، ويحبس الماء عن الأشجار التي تتساقط أوراقها في الشتاء إذا كانت طينية ويقلل من سقي الرملية”.
وتابع عبدالعزيز الحصيني يقولون “إذا طلعت الزبانا، أحدث لكل ذي عيال شأناً, ولكل ماشية هوانا “كناية عن اسْتِعْداد رب الأسرة للشتاء وما يترتب عليه من ملابس وغذاء وغيره تستمر زيادة الليل / ويوافق دخول الزبانا حالة ممطرة”.
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