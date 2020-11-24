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هنّأ وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، المملكة العربية السعودية على إنجازاتها ونجاحها في المشاريع والتحديات الكبيرة.
وقال قرقاش، بتغريدة في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "هنيئاً للمملكة العربية السعودية الشقيقة نجاحها في المشاريع والتحديات الكبيرة، والبعض للأسف ينشغل بالمناوشات الصغيرة".
وتابع قرقاش؛ التغريدة مستشهداً ببيت من الشعر للمتنبي، فقال صدق المتنبي في قوله:
"وتكبر في عين الصغير صغارها
وتصغر في عين العظيم العظائم".وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش
24 نوفمبر 2020 - 9 ربيع الآخر 1442 08:55 AM
قال مستشهداً: "وتكبر في عين الصغير صغارها .. وتصغر في عين العظيم العظائم"قرقاش: هنيئاً للسعودية نجاحها بالتحديات الكبيرة.. والبعض ينشغل بالمناوشات الصغيرة
هنّأ وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، المملكة العربية السعودية على إنجازاتها ونجاحها في المشاريع والتحديات الكبيرة.
وقال قرقاش، بتغريدة في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "هنيئاً للمملكة العربية السعودية الشقيقة نجاحها في المشاريع والتحديات الكبيرة، والبعض للأسف ينشغل بالمناوشات الصغيرة".
وتابع قرقاش؛ التغريدة مستشهداً ببيت من الشعر للمتنبي، فقال صدق المتنبي في قوله:
"وتكبر في عين الصغير صغارها
وتصغر في عين العظيم العظائم".
، قرقاش: هنيئاً للسعودية نجاحها بالتحديات الكبيرة.. والبعض ينشغل بالمناوشات الصغيرة ،
المصدر : الخليج 365
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