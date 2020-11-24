- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
استنكر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ الهجوم الإرهابي الجبان على أحد المرافق الحيوية شمال جدة.
وأكّد أن هذا العمل عدوان سافر على أمن المملكة العربية السعودية، ومحاولة فاشلة للنيل من مقدرات بلادنا المباركة، لاسيما أنه بجوار الحرم المكي الشريف الذي جعله الله -عزّ وجلّ- مثابة للناس وأمناً، مشيداً بدور رجال أمننا الأشاوس، وحسن استعدادهم، في حماية الوطن ومقدراته الحيوية، ورعاية مصالح المواطنين والمقيمين.
وختم السديس؛ بالدعاء لله -عزّ وجلّ- أن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وأن يديم عليها الأمن والأمان والاطمئنان، وأن يحفظ عليها عقيدتها وقيادتها وأمنها، وسائر بلاد المسلمين.الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس
24 نوفمبر 2020 - 9 ربيع الآخر 1442 08:48 AM
قال: محاولة فاشلة للنيل من مقدرات بلادنا المباركة لاسيما أنه بجوار الحرم المكيالسديس عن الاعتداء الإرهابي على محطة توزيع المنتجات البترولية: عدوان سافر
استنكر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ الهجوم الإرهابي الجبان على أحد المرافق الحيوية شمال جدة.
وأكّد أن هذا العمل عدوان سافر على أمن المملكة العربية السعودية، ومحاولة فاشلة للنيل من مقدرات بلادنا المباركة، لاسيما أنه بجوار الحرم المكي الشريف الذي جعله الله -عزّ وجلّ- مثابة للناس وأمناً، مشيداً بدور رجال أمننا الأشاوس، وحسن استعدادهم، في حماية الوطن ومقدراته الحيوية، ورعاية مصالح المواطنين والمقيمين.
وختم السديس؛ بالدعاء لله -عزّ وجلّ- أن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وأن يديم عليها الأمن والأمان والاطمئنان، وأن يحفظ عليها عقيدتها وقيادتها وأمنها، وسائر بلاد المسلمين.
، السديس عن الاعتداء الإرهابي على محطة توزيع المنتجات البترولية: عدوان سافر ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر السديس عن الاعتداء الإرهابي على محطة توزيع المنتجات البترولية: عدوان سافر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.