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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار تأثير الرياح النشطة على مناطق (الشرقية، المدينة المنوّرة، مكة المكرّمة)، وسماء غائمة جزئياً على المرتفعات الجنوبية الغربية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 16 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة الطقس
24 نوفمبر 2020 - 9 ربيع الآخر 1442 08:14 AM
سماء غائمة جزئياً على المرتفعات الجنوبية الغربية"الأرصاد": استمرار تأثير الرياح النشطة على الشرقية والمدينة ومكة
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار تأثير الرياح النشطة على مناطق (الشرقية، المدينة المنوّرة، مكة المكرّمة)، وسماء غائمة جزئياً على المرتفعات الجنوبية الغربية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 16 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.
، "الأرصاد": استمرار تأثير الرياح النشطة على الشرقية والمدينة ومكة ،
المصدر : الخليج 365
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