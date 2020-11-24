شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: اليوم تبدأ ليالي " الزبانا " وهذه خصائصه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني، إن اليوم الثلاثاء الطالع الأخير من " الوسم " والمنزلة السابعة والأخيرة من الخريف.

وأوضح الحصيني أن أيام نجم " الزبانا " 13يوما، وفيه تزداد برودة الجو ليلاً مع اعتدال الأجواء نهاراً على معظم المناطق، كما تستمر زراعة القمح والشعير والخضار والبقول.

وأضاف: " وقت أذان صلاة العصر يبلغ فيه أبكر مدى له في التقدم طوال العام، ويحبس الماء عن الأشجار التي تتساقط أوراقها في الشتاء اذا كانت طينية ويقلل من سقي الرملية ".