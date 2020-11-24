شكرا لمتابعة خبر عن آخر المستجدات بواقعة الطيار المختفي في الفلبين والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - مانيلا (صدى):
كشفت عائلة الطيار المختفي في الفلبين عبدالله الشريف، عن شكوك وعلامات استفهام جديدة، حول واقعة اختفاء ابنهم.
وأشارت العائلة إلى أن متدرباً آخر كان محدداً له التحليق في ذات اليوم الذي اختفى فيه عبدالله، غير أنه تم اختيار ابنهم لأسباب مجهولة.
وأكدوا أنهم راجعوا أوراق مدرسة الطيران وفوجئوا بأن اسم ابنهم لم يكن مدرجا في الأوراق الرسمية، وأنه لم يكن مدرجا في الرحلة.
وشددت الأسرة على قناعتها بأن الطائرة لم تتحطم، ولا يوجد دليل على ذلك.
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