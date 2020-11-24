شكرا لمتابعة خبر عن معاناة مواطنة " حية " وضعتها مستشفى في عداد الموتى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

توجه مواطن بشكوى للجهات المسؤولة، ضد إحدى مستشفيات جازان، بعد وضع والدته في عداد الموتى، مطالبا بتصحيح الخطأ الذي تسبب في توقف الخدمات.

وأوضح المواط أن والدته كانت مرافقة لشقيقته التي توفيت في المستشفى ذاته، لكن المستشفى وضع الأم مع ابنتها في عداد الموتى.

وطالب وزارة الصحة والأحوال المدنية بمساعدة والدته.