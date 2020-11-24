شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. القمر يعانق مرتفعات المحفار بتنومة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

وثق مواطن لحظة اكتمال القمر على مرتفعات المحفار في محافظة تنومة، بمنطقة عسير، في مشاهد جسدت الجمال حين تعانق الألوان والتضاريس شكل القمر الدائري.

وقال المواطن سعد آل مداوي أنه عزم على التقاط القمر في أجمل زواياه التي يمكن أن يظهر بها بشكل مختلف، ليكون قريباً ومجاوراً لأحد المنازل على المرتفعات الجميلة بالمحفار وسط محافظة تنومة

وأضاف أنه تمكن من التقاط مجموعة من الصور التي جسدت الطبيعة الخلابة، وسط تكوينات يصعب تصويرها، فالصور عبارة عن رسائل تعبيرية عن جمال هذه المواقع، موضحا أن فالمحفار تعتبر واحدة من أهم وأجمل المواقع السياحية المختلفة، والتي تتمتع بطبيعة سياحية خلابة ومؤثرة.