مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 8610.84 نقطة

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية أمس مرتفعًا 22.67 نقطة ليقفل عند مستوى 8610.84 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 12 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 400 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 500 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 98 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 85 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات المتطورة، وأبو معطي، واللجين، ولازوردي، وأسيج الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات أمانة للتأمين، وعناية، ونسيج، وبروج للتأمين، والدرع العربي فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.99% و 5.03% .
فيما كانت أسهم شركات كيمانول، وكيان السعودية، ولازوردي، ونسيج، ودار الأركان هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات نسيج، وكيمانول، وأمانة للتأمين، ولازوردي، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 104.70 نقطة ليقفل عند مستوى 19615.08 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 44 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة 300 ألف سهم تقاسمتها 1250 صفقة.
Source almnatiq
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