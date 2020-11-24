︎ :
.
كشف عدد من اختصاصيي الحميات الغذائية، أن هناك 5 أخطاء تُبطئ من خسارة دهون البطن أو “الكرش” بشكل ملموس، رغم ممارسة الرياضة مع اتباع حمية غذائية معينة.
ويوضح موقع “ترايفكتا نوتريشن” المختص في التغذية والرياضة، أن من هذه الأخطاء، اعتقاد الشخص أنه يتبع حمية صارمة، في حين أنه ما زال يستهلك سعرات حرارية أكثر مما يحتاجه.
ويشير الاختصاصيون إلى أن ممارسة الرياضة التقليدية ليست كافية، بل يجب التركيز على ما يعرف بتمارين المقاومة التي يضطر فيها الجسم إلى التحمل، إضافة لإنجاز تمارين بدنية متقطعة بين الحين والآخر.
وبيّنوا أن بعض ممارسي الرياضة قد يعتمدون على كميات أقل من الطعام، لكنها في نفس الوقت مرتفعة السعرات الحرارية، لذلك يجب تناول سعرات حرارية أقل مما يحتاجه الجسم في اليوم، لأن السعرات الزائدة هي التي تتحول إلى دهون.
ولفتوا إلى أن الإجهاد يحول دون خسارة الكرش، لأنه يؤدي إلى ارتفاع كبير في هرمون الأدرينالين الذي يزيد من نبضات القلب ووتيرة التنفس، كما يساعد على إفراز مخزون من الغلوكوز والدهون، من أجل إمداد الجسم بالطاقة، بشكل فوري.
Source akhbaar24.argaam
كانت هذه تفاصيل خبر رغم ممارسة الرياضة.. 5 أخطاء تحول دون التخلص من ”الكرش” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.