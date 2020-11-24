السعودية اليوم / مصر تسجل 354 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة



القاهرة 08 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 23 نوفمبر 2020 م واس

سجلت مصر خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 354 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت الصحة المصرية اليوم بأن 100 متعافيًا من فيروس كورونا خرجوا من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 101981 حالة.

وأشارت إلى أن إجمالي الإصابات بفيروس "كورونا" في مصر حتى اليوم هو 113381 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 6560 حالة وفاة.

// انتهى //

01:19ت م

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القاهرة 08 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 23 نوفمبر 2020 م واسسجلت مصر خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 354 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة.وأفادت الصحة المصرية اليوم بأن 100 متعافيًا من فيروس كورونا خرجوا من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 101981 حالة.وأشارت إلى أن إجمالي الإصابات بفيروس "كورونا" في مصر حتى اليوم هو 113381 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 6560 حالة وفاة.// انتهى //01:19ت م0254

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