السعودية اليوم / تونس تسجل 485 إصابة جديدة بفيروس كورونا



تونس 8 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 23 نوفمبر 2020 م واس

سجلت تونس خلال الساعات الـ24 الماضية 485 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 89196 إصابةً، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 2862 حالة وفاة.

// انتهى //

23:49ت م

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تونس 8 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 23 نوفمبر 2020 م واسسجلت تونس خلال الساعات الـ24 الماضية 485 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 41 حالة وفاة.وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 89196 إصابةً، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 2862 حالة وفاة.// انتهى //23:49ت م0237

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