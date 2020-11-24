السعودية اليوم / رواندا تسجل 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا



كيغالي 8 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 23 نوفمبر 2020 م واس

سجلت رواندا 45 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت السلطات الصحية الراوندية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 5665 إصابةً، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 47 حالةً.

// انتهى //

23:26ت م

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كيغالي 8 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 23 نوفمبر 2020 م واسسجلت رواندا 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية.وأوضحت السلطات الصحية الراوندية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 5665 إصابةً، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 47 حالةً.// انتهى //23:26ت م0229

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