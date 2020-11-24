السعودية اليوم / اليونان تسجل 1388 إصابة جديدة بفيروس كورونا



أثينا 8 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 23 نوفمبر 2020 م واس

سجلت اليونان خلال الساعات الـ24 الماضية 1388 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت منظمة الصحة العامة الوطنية في اليونان في بيان اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد ارتفع إلى 93006 حالات, فيما بلغ إجمالي الوفيات 1714 حالة وفاة.

// انتهى //

23:24ت م

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أثينا 8 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 23 نوفمبر 2020 م واسسجلت اليونان خلال الساعات الـ24 الماضية 1388 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 84 حالة وفاة.وأشارت منظمة الصحة العامة الوطنية في اليونان في بيان اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد ارتفع إلى 93006 حالات, فيما بلغ إجمالي الوفيات 1714 حالة وفاة.// انتهى //23:24ت م0228

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