السعودية اليوم / تقنية البنات بجازان تبدأ تسجيل المتدربات للفصل التدريبي الثاني



جيزان 08 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 23 نوفمبر 2020 م واس

شرعت الكلية التقنية للبنات بمنطقة جازان، في استقبال طلبات الراغبات في الالتحاق ببرامج الدبلوم المسائي للفصل التدريبي الثاني لعام 1442هـ ، من خلال البوابة الإلكترونية للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ويستمر حتى الـ16 من شهر ربيع الثاني الجاري.

وبينت الكلية، أن القبول في برنامج الدبلوم سيكون متاحاَ في قسم تقنية التجميل وتخصص العناية بالبشرة والعناية بالشعر ، وقسم تقنية الخياطة وإنتاج الملابس تخصص تصميم الأزياء وتخصص الخياطة عبر البوابة : https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate .

واشترطت أن تكون المتقدمة حاصلة على شهادة الثانوية العامة، أو ثانوية تحفيظ القرآن الكريم ، وألا يزيد عمر المتقدمة عن 30 عاماً ، و ألا يزيد تاريخ الحصول على المؤهل عن 5 سنوات ، وألا تكون خريجة من إحدى الجامعات

// انتهى //

22:56ت م

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جيزان 08 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 23 نوفمبر 2020 م واسشرعت الكلية التقنية للبنات بمنطقة جازان، في استقبال طلبات الراغبات في الالتحاق ببرامج الدبلوم المسائي للفصل التدريبي الثاني لعام 1442هـ ، من خلال البوابة الإلكترونية للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ويستمر حتى الـ16 من شهر ربيع الثاني الجاري.وبينت الكلية، أن القبول في برنامج الدبلوم سيكون متاحاَ في قسم تقنية التجميل وتخصص العناية بالبشرة والعناية بالشعر ، وقسم تقنية الخياطة وإنتاج الملابس تخصص تصميم الأزياء وتخصص الخياطة عبر البوابة : https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate .واشترطت أن تكون المتقدمة حاصلة على شهادة الثانوية العامة، أو ثانوية تحفيظ القرآن الكريم ، وألا يزيد عمر المتقدمة عن 30 عاماً ، و ألا يزيد تاريخ الحصول على المؤهل عن 5 سنوات ، وألا تكون خريجة من إحدى الجامعات السعودية ، أو مستمرة في ذات البرنامج التدريبي المتقدمة عليه ، أو خريجة من ذات البرنامج التدريبي المتقدمة عليه ، وألا تكون مفصولة من أية كلية تقنية أو مطوية القيد خلال الفصلين الماضيين ، وعدم التقديم على أي برنامج آخر متزامن مع ذات المدة التدريبية.// انتهى //22:56ت م0217

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