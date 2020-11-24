السعودية اليوم / رئيس جامعة الجوف يدشن الهوية الرقمية الجديدة للجامعة وبوابتها الإلكترونية



سكاكا 08 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 23 نوفمبر 2020 م واس

دشن رئيس جامعة الجوف الدكتور محمد بن عبد الله الشايع اليوم, الهوية الرقمية الجديدة للجامعة وبوابتها الإلكترونية المطورة.

وبين رئيس الجامعة في كلمة له خلال حفل أقيم بهذه المناسبة أن تدشين الهوية وما صاحبها من تطوير بوابة الجامعة الإلكترونية يأتي في إطار التحديث المستمر لمختلف جوانب العمل في الجامعة، مشيراً إلى أن تدشين الهوية خطوة مهمة للمضي قدماً نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة ومواكبة المنجزات التي تحققها الدولة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، والإسهام في الارتقاء بمفهوم التعليم والعمل الجامعي والعمل المستقبلي على صناعة وعي معرفي بالتوافق مع أحدث ماتوصلت إليه تقنية المعلومات والاتصالات، مشيداً بما تمتاز به الهوية الرقمية من سهولة الوصول إلى المعلومات التي يطلبها المستفيد.

وأضاف الدكتور الشايع أن موقع الجامعة الجديد جاء ليعكس الهوية ويعبر عنها بوصفه النافذة التي يطل من خلالها العالم الخارجي على الجامعة وتتواصل معه، وأن ما شاهده يؤكد مضي الإدارة العامة لتقنية المعلومات والاتصالات في تقديم خدمات عالية الجودة بسرعة وسهولة، معرباً عن شكره وتقديره لجهود الإدارة العامة لتقنية المعلومات والاتصالات ودورها الفاعل في تقديم الخدمات بجودة عالية لمنسوبي الجامعة ومنسوباتها وللمستفيدين.

كما قدم المشرف العام على الإدارة العامة لتقنية المعلومات والاتصالات بالجامعة الدكتور ماجد بن أحمد الفياض شرحاً تفصيلياً لما تضمنته الهوية الجديدة من تعديلات تطويرية والمراحل التنفيذية التي مرت بها، مبيناً أنها تهدف إلى توحيد الهوية الرسمية للجامعة ورفع نسبة نضج وتكامل وموثوقية البيانات والخدمات.

وبين أن الجامعة حققت المركز 22 بين 140 جهة حكومية في الإسهامات الرقمية على مستوى المملكة، راجياً أن تكون الجامعة ضمن أفضل خمس جهات في المستقبل القريب، موضحاً أن الجامعة ترتبط إلكترونياً مع عدد من المنصات الحكومية ضمن خطة تكامل عمليات التحول الرقمي في المملكة ومن أبرزها منصة "شامل" التابعة للديوان العام للمحاسبة، ومنصة وزارة التعليم وغيرها، وأن العمل جارٍ لتنفيذ الربط مع مركز المعلومات الوطني.

وفي الختام كرّم رئيس الجامعة الإدارة العامة لتقنية المعلومات والاتصالات والجهات المشاركة في تنفيذ الهوية الرقمية الجديدة.

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22:55ت م

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