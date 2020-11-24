السعودية اليوم / هولندا تسجل 5214 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يتخطى 490 ألفاً



أمستردام 8 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 23 نوفمبر 2020 م واس

سجلت هولندا خلال الساعات الـ24 الماضية 54 حالة وفاة و 5214 إصابة جديدة بفيروس

وذكر المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة في بيان اليوم، أن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت إلى 8945 حالة وفاة و490017 إصابة.

// انتهى //

22:04ت م

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أمستردام 8 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 23 نوفمبر 2020 م واسسجلت هولندا خلال الساعات الـ24 الماضية 54 حالة وفاة و 5214 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وذكر المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة في بيان اليوم، أن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت إلى 8945 حالة وفاة و490017 إصابة.// انتهى //22:04ت م0213

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