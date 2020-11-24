شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 5 ورش سيارات غير مرخصة في «خضرية» الدمام والان نبدء بالتفاصيل

أزالت بلدية وسط الدمام تعديات على 340 مترا مربعا، في خضرية الدمام الصناعية، شملت 5 ورش غير مرخصة لخدمات السيارات، ومخالفة للأنظمة، وطبقت الإجراءات القانونية بحق المتعدين.

جهود بلدية

جاء ذلك ضمن جهود بلدية وسط الدمام الرقابية، في متابعة المنشآت التجارية، ضمن جهود البلدية في تحسين المشهد الحضري، والقضاء على مظاهر التلوث البصري، وتكثف البلدية جولاتها الرقابية المتواصلة لمنع هذه التعديات، داعية الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفة.

جولات رقابية

من ناحيته، أوضح رئيس بلدية وسط الدمام م. عبدالله الشمري، أن البلدية تكثف جولاتها الرقابية من خلال الحملات التفتيشية المتواصلة في الكشف على المنشآت التجارية والورش والمستودعات في خضرية الدمام الصناعية، بهدف تحسين ورفع مستوى المشهد الحضاري.

إزالة الورش

وبين أن الحملات أسفرت عن إزالة تعديات على مساحة 340 مترا مربعا، شملت 5 ورش لخدمة السيارات غير مرخصة ومخالفة للأنظمة، وقد تمت إزالة الورش وتطبيق كافة الإجراءات النظامية بحق المتعدين، مضيفا أن هذه الجهود تأتي ضمن مسؤولية البلدية في حفظ حقوق المواطنين بمنع مثل هذه التعديات غير النظامية داعيا الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفة.

إصلاح وصيانة

ونشأت صناعية «الخضرية» في الدمام منذ أكثر من عشرين عاما، وتضم العديد من الورش التي تعنى بإصلاح وصيانة السيارات، وتعاني المنطقة ترديا في حالة الشوارع، وانتشار الحفر والمطبات، وسوء الصرف الصحي، وافتقادها للإنارة.