شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع صحي سعودي ينهي معاناة 18 ألف يمني في سقطرى والان نبدء بالتفاصيل
وعمل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن على ترتيب وتنسيق إعادة تأهيل مركز نوجد الصحي وتجهيزه وتزويده بسيارة إسعاف مجهّزة بجميع المعدات، بعد زيارات ميدانية قام بها مختصو التنمية في البرنامج لدراسة احتياجات المحافظات اليمنية التي كانت منها محافظة أرخبيل سقطرى، وفي منتصف أكتوبر 2020 انتهت معاناة أهالي نوجد بعد انجاز مشروع إعادة تأهيل وتجهيز مركز نوجد الصحي، وتحديداً في 14أكتوبر 2020، بدأ المرضى والمراجعون بالتوافد إلى المركز والاستفادة من خدماته الطبيّة.
وأوضح مدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في محافظة سقطرى م. طارق الزايدي أن التجهيزات التي وفرها البرنامج للمركز رفعت قدرته الاستيعابية. وأعرب وكيل المحافظة العميد الركن صالح علي سعد السقطري عن شكره للمملكة قيادة وشعباً على الدعم السخي لمحافظة أرخبيل سقطرى، فيما أكد مدير مركز نوجد الصحي يحيى عبدالله الفان أن المركز أصبح جاهزاً على مدى 24 ساعة لتقديم الخدمة للمجتمع الذي كان محروماً منها منذ وقت طويل.
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