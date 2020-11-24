شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يتلقى تهنئة الملوك والرؤساء بنجاح «قمة الرياض» والان نبدء بالتفاصيل

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، تهنئة الملوك والرؤساء والأمراء، بمناسبة نجاح قمة الرياض لمجموعة العشرين برئاسة المملكة العربية السعودية

هنّأ صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت أخاه خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- بمناسبة نجاح قمة الرياض لمجموعة العشرين برئاسة المملكة العربية السعودية. وأشاد سموه بما حظيت به هذه القمة المهمة من تنظيم متقن وإدارة متميزة أسهمت في توصلها إلى قرارات بناءة وتوصيات مثمرة لا سيما في مجال تعزيز التعاون الدولي لمواجهة جائحة فيروس كورونا والحد من تداعياتها السلبية على مختلف مناحي الحياة، إضافة إلى تحفيز الجهود للإيفاء باستحقاقات متطلبات التنمية المستدامة التي ينشدها الجميع ومواكبة التطورات المتلاحقة وخاصة الأوضاع الصحية، مؤكدا أن ما حققته هذه القمة من نجاح من خلال حرص جميع أعضائها على المشاركة وبصورة فعالة رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع يجسد جليًا ما تحظى به المملكة من تقدير ومكانة مرموقة لدى المجتمع الدولي وهو مبعث فخر واعتزاز الجميع، سائلا المولى تعالى أن يديم على أخيه خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة ودوام العافية وأن يحقق للمملكة وشعبها الكريم مزيدًا من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة. كما هنّأ صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- بنجاح قمة الرياض لمجموعة العشرين برئاسة المملكة.

وأعرب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، عن شكره للمملكة العربية السعودية على رئاستها لقمة قادة دول مجموعة العشرين «G20»، التي عقدت في مدينة الرياض برئاسة خادم الحرمين الشريفين، مبدياً تطلعه إلى العمل مع إيطاليا كرئيس مقبل لمجموعة العشرين.

جاء ذلك في بيان صادر عن البيت الأبيض مساء أمس الأول، عقب اختتام أعمال الدورة الخامسة عشرة لدول مجموعة العشرين التي عقدت يومي 21 و22 نوفمبر الجاري في الرياض.

وأوضح البيان أن الرئيس الأمريكي ناقش خلال القمة النموذج الاقتصادي الذي اتخذته إدارته من خلال خفض الضرائب واللوائح، وتعزيز الطاقة الوفيرة بأسعار معقولة، والتفاوض بشأن الاتفاقيات التجارية القائمة على مبادئ الإنصاف والمعاملة بالمثل، مشيراً إلى أهمية السياسات التي تعزز دور العمال والأسر.

وأفاد البيان، أن الرئيس الأمريكي ناقش أيضاً الإنجازات التاريخية التي تحققت في الولايات المتحدة وحول العالم في تمكين المرأة والاستثمار فيها، داعياً جميع الدول إلى بذل المزيد من الجهد، ومشجعاً مجموعة العشرين على مواصلة العمل معًا لتحقيق الأمن والازدهار والسلام لجميع الدول.

وتلقى خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- اتصالاً هاتفياً، من جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، هنأه فيه بنجاح أعمال قمة دول مجموعة العشرين التي ترأستها المملكة خلال هذا العام واختتمت اجتماعاتها أمس الأول.

وعبر خادم الحرمين الشريفين، عن شكره لجلالة ملك الأردن على تهنئته وما أبداه من مشاعر أخوية.